「ＤｅＮＡ−阪神」（２２日、横浜スタジアム）阪神・福島のダイビングキャッチの判定を巡って、藤川監督がリクエストに失敗した。６−６の七回、ＤｅＮＡの先頭・度会の打球は左前への当たり。前進して飛び込んだ福島のグラブからボールがこぼれたようにも見え、打球が落ちたと判定された。福島は１回転した後、右手でホールを掲げて捕球をアピール。ベンチから藤川監督が出てリプレー検証を求めた。映像では一度福島の