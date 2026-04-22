モデル藤井夏恋（２９）が１９日に横浜市内で行われたファッションメディア「ＪＪ」のイベント「ＪＪ５０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＦｅｓｔ２０２６」に登場。ロックバンドＩＤｏｎ’ｔＬｉｋｅＭｏｎｄａｙｓ．のボーカル・ＹＵとの電撃婚から１年、最強ビジュでランウェイに現れた。長身に肩だしトップスのオール黒コーデで、オーラを漂わせた。兄は藤井流星。