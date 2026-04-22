20歳の現役女子大生、藤崎詩乃が22日、歌手デビュー取材会を都内で行った。5月20日に「黒髪海峡」でデビューする。福岡出身で子どものころから、祖母が経営するカラオケ店で鍛えた自慢の声で歌い上げた。「1番はものすごく緊張をして記憶にないくらい。でも、2番と3番は歌の世界に入れた。今できる限りのことはやりました」と振り返った。