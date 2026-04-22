「巨人−中日」（２２日、上毛新聞敷島球場）群馬県出身のタレント・井森美幸が、ファーストピッチ。若々しい姿に、ネットでは「５７歳って驚き！」、「年取らない代表よな」、「群馬が生んだスター」、「相変わらず美人」などと盛り上がった。阿部監督得意のフレーズ「最高」や、「さぁ、行こう」にちなんで背番号「３１５」が入った巨人のユニホームの上着を着用。熱烈な巨人ファンらしく、ド派手なオレンジズボン姿で登場