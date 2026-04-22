俳優岡田准一（45）が22日、Xを更新。「死ぬまでに演じたい役」をつづった。岡田はこの日、ジャガー・ランドローバー・ジャパンの高級SUV車「DEFENDER（ディフェンダー）」のアンバサダー就任発表会に出席。同社のブランドメッセージは「不可能を可能にする」だが、岡田はXに「不可能を可能に！にちなみ密かに思う死ぬまでに演じたい役を発表します」と書き出した。そして「織田信長、楠木正成、雑賀孫一通りすがりのサラリー