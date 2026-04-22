大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が22日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。高市早苗首相が、東京・靖国神社の春の例大祭への参拝を見送り、自民党総裁として私費で玉串料を納めたことについて私見を述べた。橋下氏は、「靖国参拝問題って、もう決着しなきゃいけない問題だと思いますよ。国家のリーダーが、国のために命を落とした兵士に手を合わせるなんていうのは、これこ