◆■「彼がいることがどれほど重要なのか、誰も理解していない」 ウェスタン・カンファレンス第3シードのデンバー・ナゲッツと、第6シードのミネソタ・ティンバーウルブズによる「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドは、ここまでナゲッツのホーム、ボール・アリーナで2試合を戦って1勝1敗の五分。 4月19日（現地時間18日、日付は以下同）に行われた初戦で