ヴィクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）が、史上最年少で年間最優秀守備選手賞（DPOY）を受賞した。 それだけではない。数々の守備の達人たちに贈られてきたこの賞において、史上初の満票受賞者となったのだ。4度の受賞者であるベン・ウォーレス（デトロイト・ピストンズ）でさえ、初の受賞となった2002年は1位票を4票逃した。また、3年連続のDPOYに輝いたドワイト・ハワード（