9mm Parabellum Bulletが、“9mmの日”である9月9日に新曲「レーゾン・デートル」をライブ会場および通販にて数量限定販売する。 （関連：“マンガ愛”が生んだバンドの名曲UNISON SQUARE GARDEN、9mm Parabellum Bulletらが見せるカルチャーの化学反応） また、本楽曲を携えた全国ワンマンツアー『9mm Parabellum Bullet Tour 2026-27「Raison d’être」』の開催も発表。同じく9月9日の新代