Sundae May Clubが、メジャー1stフルアルバム『なみなみならぬ』を4月22日にリリース。あわせて、収録曲「だって眩しくて」のMVが公開された。 （関連：【映像あり】Sundae May Club、日差しが降り注ぐ海岸を舞台にした「だって眩しくて」MV） MVは、日差しが降り注ぐ海岸を舞台に、メンバーが駆け抜ける姿が映し出された映像作品に。突き抜けるような青空と、浦小雪（Vo/Gt）の歌声がリンクする内容だ。