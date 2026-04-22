ラ・リーガ第33節が21日に開催され、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでアラベスを2-1で下した。アルバロ・アルベロア監督のコメントをクラブ公式サイトが伝えている。今季の無冠が濃厚となっているレアルは、ホームの観客からブーイングを受ける中、FWキリアン・ムバッペとFWビニシウス・ジュニオールのゴールで勝利。個人的にもブーイングを浴びせられたビニシウスは得点後、スタンドに向かって両手を頭の