鹿嶋市は22日、鹿島アントラーズのクラブハウス移転検討に関する見解について、田口伸一市長による声明を出した。クラブは同日、潮来市と新クラブハウス整備に向けた検討を開始すると発表。「将来的な新クラブハウス整備の選択肢のひとつとして、具体的な調査・検討のプロセスに入ることを公表するものであり、現時点において施設の移転などは最終決定するものではありません」とした上で、潮来市と基本計画の策定に向けた協議