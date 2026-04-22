元プロボクサーの亀田興毅（39）が4月1日、Instagramを更新。自身のオフショットを公開した。 【画像】長澤まさみ、赤いドレスで中山競馬場に降臨「美しすぎる」「この顔で馬券外してるんだぜ」とツッコミも 「昼ビールは好きかい？」と投稿されたのは、亀田が空港でビールを飲む自撮り姿。サウスポーでありながら右手で大ジョッキを持ち、まっすぐにカメラを見つめている。 【画像