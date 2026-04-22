この記事をまとめると ■メルセデス・ベンツの軍用トラックが北極圏で極寒テストを実施した ■マイナス40℃という過酷な状況下でもエンジン始動に成功した ■走行面でも氷結路や積載状態での高い安定性を証明した マイナス40℃の世界でもメルセデス・ベンツのトラックは動いた メルセデス・ベンツや三菱ふそう、米国のフレイトライナーやウエスタンライナーなど、世界各国のトラックメーカーを擁する世界最大級のメーカーグルー