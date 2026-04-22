4月23日、福岡高等裁判所で水俣病をめぐる裁判に判決が出されます。公式確認から70年が経とうとする今も"水俣病"に翻ろうされる原告の男性に思いを聞きました。 【写真を見る】人に見えない痛みと闘い…水俣病の認定を拒まれた熊本の男性が語る「司法のあやふやさ」明日、控訴審判決新潟の判決を追い風に逆転への希望 佐藤英樹さん「潮が引いたときは歩いて行けた。遠浅で」 水俣市の海と山に囲まれた集落に住む佐藤英樹さ