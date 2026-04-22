シンガー・ソングライターの大塚愛さんが自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。 【写真を見る】【 大塚愛 】 「ラフなコーデ」オフショットにファン反響「スタイル良すぎ」「かっこよすぎです」大塚愛さんは「配信ありがとうラフなコーデ」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像で、大塚愛さんは、胸元にロゴが入った黒のジップアップパーカーに、黒のパンツを合わせたオールブラックスタイル