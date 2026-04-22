東京・永田町の自民党本部人工知能（AI）政策の推進に向け、自民党が取りまとめた提言案が分かった。科学研究にAIを活用する重点領域に、今後5年間で1兆円規模の投資を求めるのが柱。高度な研究人材を確保するため、5年間で3千人以上を育成する目標を掲げる。政府が今年夏にも改定するAI政策の指針「AI基本計画」への反映を目指す。関係者が22日、明らかにした。提言は23日の党デジタル社会推進本部の会合で取りまとめる予定。