日本銀行は来週、金融政策決定会合を開きます。中東情勢が目まぐるしく変わるなか、影響の見極めは難しいとして政策金利を年率0.75％に据え置く見通しです。日本銀行は来週27日から当面の金融政策を決める会合を開きます。焦点は物価の見通しですが、原油価格は高い水準にあるなか、「国内の物価に与える影響はかなり大きい」として上昇を懸念する声が関係者から上がっています。一方で、中東情勢の先行きは依然として不透明なため