参院予算委の集中審議で質問する参政党の神谷宗幣代表＝3月参政党の神谷宗幣代表は22日の記者会見で、靖国神社の春季例大祭期間中の参拝を見送る方向の高市早苗首相に対し「ぜひ行ってもらいたい」と求めた。外交への配慮の必要性に理解を示しつつ、首相は就任後も参拝する意向を示していたとして「言ったことはやらないと、信頼がなくなってしまう」と指摘した。