首都高速道路会社は社員が道路清掃業務の入札情報を漏らしていたとして公正取引委員会から改善措置を求められ、道路会社は謝罪しました。首都高速道路会社寺山徹社長「公共インフラの維持管理を担う企業として、このような事態を招いたことを極めて重く受け止めております」首都高速道路会社によりますと、2017年以降4件の道路清掃業務の入札について、社員2人が特定の業者の従業員に非公表の入札情報を漏らしていたということで