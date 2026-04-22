◇パ・リーグ西武―ソフトバンク（2026年4月22日ベルーナD）西武の新助っ人カナリオが積極果敢な走塁で本拠地を沸かせた。3月27日の開幕戦以来となる4番でスタメン出場。2回先頭で遊撃内野安打を放つと、続く岸の中前打で一気に三塁へ。豪快な滑り込んでセーフとなり、1死後に古賀悠の左犠飛で同点のホームを踏んだ。4回には中越えの打球を放って一気に三塁へ。続く岸の浅い中飛でホームへ突入し、ギリギリのタイミ