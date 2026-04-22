靖国神社（東京都千代田区）の春季例大祭を妨害したとして、警視庁公安部は２２日、韓国籍の自称無職の男（６４）を威力業務妨害容疑で現行犯逮捕した。発表によると、男は同日午前１１時頃、同神社敷地内で、「独島（島根県・竹島の韓国名）は我が国の領土」などと日本語で書かれた紙（縦約４０センチ、横約１１０センチ）を掲げ、祭事を妨害した疑い。調べに容疑を認め、「自分のやりたいことをやった」と供述している。同