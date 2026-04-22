政府が新たに「国家情報会議」を設置するための法案が、衆議院の委員会で可決されました。野党の一部も政府案に賛成したことから、今の国会で成立する公算が大きくなりました。中道改革連合・後藤祐一議員：個人情報やプライバシーを不当に収集することはあってはならない。無用に侵害されることがないよう十分な配慮を行うということで、間違いないか。木原官房長官：情報活動を推進するにあたり、個人情報やプライバシーを扱う際