◇プロ野球パ・リーグ日本ハムｰ楽天(22日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムが5回に連続エラーを記録。チームの失策数は22となりました。3点リードではじまった5回、小郷裕哉選手のタイムリーヒットで1点を返されると、つづく小深田大翔選手の打球をショートの水野達稀選手がファンブル。さらにつづく辰己涼介選手の打球を今度は郡司裕也選手がファンブルし1点を奪われました。日本ハムはこれで合計22個のエラーを記録。次