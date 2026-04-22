4月27日19時から生放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、SEKAI NO OWARI、DOMOTO、Snow Man、M！LK、Adoほか、出演アーティストと歌唱曲が発表された。【写真】『不思議の国でアリスと』主題歌はセカオワ新曲音楽番組史上初、アーティストが1ヵ月間毎回出演してライブを行う「マンスリーライブ！」。昨年、Vaundyが出演して話題を呼んだ本企画に、今回はSEKAI NO OWARIの出演が決定した。注目の1週目では「炎と森