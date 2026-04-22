女優のトリンドル玲奈が２２日、都内で行われた映画「ミステリー・アリーナ」（堤幸彦監督、５月２２日公開）の完成披露試写会に出席した。２月に第１子の出産を発表後、初の公の場となった。深水黎一郎氏の同名小説を映画化し、唐沢寿明が賞金１００億円のクイズ番組の司会者・樺山桃太郎を演じるミステリー。劇中で唐沢と一緒に踊る場面があり「簡単なダンスじゃないので、どうしうかと悩んで、ぎょっとしました。唐沢さんに