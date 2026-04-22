トヨタ自動車で実業団ランナーとして活躍する吉居大和の妻で、名古屋テレビ（メ〜テレ）のアナウンサー、尾形杏奈が２２日、自身のＳＮＳを更新した。尾形アナはインスタグラムに「明日のドデスカ！では、東海三県を飛び出して＃奈良監獄ミュージアム から中継する予定です！」と書き出すと、「写真がなかったので、先日気象予報士の棚瀬さんが不意に撮ってくれた写真朝ごはんを食べないと、なんとな〜く身体も頭も働かない