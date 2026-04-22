Ayumu Imazuが、4年ぶりのニューアルバム『CLASSIC』より、表題曲の「CLASSIC」を5月1日に先行配信することを発表した。本楽曲は、「Bassline」も手がけた音楽プロデューサー・Boy Blueとの作品で、遊び心と大人らしさが融合した、キャッチーでありながら品性を感じさせる楽曲だという。また、本楽曲の配信に先駆け、4月23日生放送のJ-WAVE『STEP ONE』にてフル尺音源を解禁することが決定した。Ayumu本人もゲストとして11:15頃か