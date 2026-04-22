すっかり春らしくなり、薄着で過ごせる日が増えてきました。おしゃれな着こなしを作りたいのに、なんだかシンプルすぎる……。そんなときは、一点投入でサマ見えが狙えるベストが頼りになります。今シーズン【しまむら】からは、コーデに奥行きをプラスしてくれる上品ベストが登場。高見えが狙える素材も魅力で、一気に垢抜けそうです。 上品さと甘さを両立したフリルベスト 【しまむら】「チェックフリルジ