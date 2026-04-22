新学期の帰り道、小学生の娘と歩いているとクラスの男の子の持ち物が次々と落ちているのを見つけた筆者の経験談です。 新学期の帰り道で 新学期が始まったばかりの頃。放課後の公園で遊んでいた娘を迎えに行き、二人で並んで帰るいつもの帰り道。春の空気はやわらかく、子どもたちの新しい生活が始まったばかりの、どこか落ち着かないような雰囲気が漂っていました。そんな中、ふと足元に目をやると、道の端に黄色い通学