◆パ・リーグ西武３―１ソフトバンク（２２日・ベルーナ）ソフトバンクが今季初めて首位から陥落した。今季初の３連敗で３カード連続の負け越し。最大６あった貯金は２に減った。優勝争いの最大のライバルと目される日本ハムには５戦全勝だが、他の４チームには７勝１０敗と苦戦している。小久保監督は「４回以降、ランナーが出ていないからね。（高橋には）２回続けてやられて…。対策はしたけど、それを上回る投球をされた。