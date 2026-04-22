◆パ・リーグ西武３―１ソフトバンク（２２日・ベルーナドーム）西武がソフトバンクに競り勝ち、今季初の３連勝。１０勝目を挙げた。１点を追う２回、１死二、三塁で古賀悠斗捕手が右犠飛を放ち同点に追いつく。続く２死三塁で、１軍復帰２戦目の西川愛也外野手が、再合流後では初安打、初打点となる中前適時二塁打を放って勝ち越しに成功した。４回には先頭のカナリオが右中間フェンス直撃の三塁打を放って出塁すると、続