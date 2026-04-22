タレントの丸高愛実(35)が22日、自身のインスタグラムを更新。夫でサッカー元日本代表のタレント・柿谷曜一朗(36)とアクロバティックな組み体操を披露した。 【写真】絶対離さない！ダイナミックな動きは夫婦の信頼関係あればこそ これまでも2人でチャレンジしたさまざまなポーズや動きを「#夫婦トレーニング」としてショート動画で公開。「part5」となる今回の動画では、丸高が夫に支えてもらうよ