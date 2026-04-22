札幌のクラブ創設30周年を記念した限定パッケージの白い恋人が復刻販売された北海道コンサドーレ札幌は、クラブ創設30周年を記念して「白い恋人（ホワイト）12枚入 コンサドーレパッケージ」を復刻販売した。限定仕様のパッケージが「これは常設でもいいと思う」など、サポーターの間で大きな注目を集めている。今回の商品は、サポーターズナンバーにちなんだ12枚入りの「白い恋人」を、札幌の象徴である赤と黒のパッケージで