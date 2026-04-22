長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」にて、2026年4月22日(水)の限定イベントとして、歌手の高橋洋子さんを迎えた特別ナイトショーが開催されました。日本初の8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」の誕生を記念し、生歌と噴水、そして光が融合する圧倒的なエンターテイメントを展開。一夜限りの特別な演出で、ハウステンボスの夜が『エヴァンゲリオン』の世界観に染まりました。 ハウ