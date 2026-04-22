シンガー・ソングライターのASKA（68）が22日放送のTOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。同郷の有名俳優で歌手との意外な縁を明かした。福岡県出身のASKAは、幼少期から人見知りをせず、近所を歩いて住民と話すルーティンがあったと明かした。「昭和30年代前半ですよ」と懐かしそうに語りながら「僕のルーティンのあるコースの斜め前は、鉄矢さんのところのタバコ屋さんだったみたい