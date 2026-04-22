名古屋競輪場のG3「アジア・アジアパラ大会協賛競輪」が23日、初日を迎える。22日は前検が行われた。北井佑季（36＝神奈川）が昨年1月の大宮記念以来となるG3復帰戦を迎える。S級復帰戦の取手は連勝で勝ち上がりを決めたものの、決勝戦は強力関東ラインを攻略できず4着。「A級とは明らかにレベルが違った。隙がない」。久しぶりにS級ライン戦の洗礼を受けた。「追加は取手が終わって2日後に入った。9車に不安はないけど後