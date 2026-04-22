タイの工場で発見した「謎の台車」バンコクの中心地にあるタイ国鉄のマッカサン工場は、機関車、気動車、客車の整備や検査、改造などを手掛ける大工場です。工場見学の折に敷地内の外れへと足を踏み入れると、変わった櫓（やぐら）が載った小さな台車に目が行きました。【台車が！】タイに残る旧陸軍の「九七式貨車」を見る（写真）櫓は明らかに放置されているもので、周囲の職員に用途を尋ねても「分からない」とのこと。ふと