愛犬をキレやすい犬にしてしまう行動 箱入りで育てる 家族以外の人や犬を受け付けず、威嚇してキレてしまうという場合、子犬の頃の社会化が不足している可能性が高いと考えられます。 子犬の頃に他の犬や人と触れ合わせる機会が少ないと、他者との距離感を上手に取れなくなってしまうだけでなく「家族以外は得体の知れない存在」と認識して警戒心が強くなりすぎてしまいます。 社会化期と呼ばれる生後5ヶ月くらい