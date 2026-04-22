犬の『免疫力が低下する』飼い主のNG行為５選 飼い主の行動や生活習慣は、犬の免疫力を左右することがあります。ここでは、飼い主がやっていると犬の免疫力を低下させ、体調不良を招く恐れのある行動や生活習慣を見ていきましょう。 1.生活スペースを定期的に掃除しない 愛犬が過ごす生活スペースは、なるべく毎日掃除してあげてください。定期的に、こまめに掃除することを怠ると、埃や抜け毛、排泄物や