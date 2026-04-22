【“いまどき”アウトドアシューズ解体新書】アウトドアシーンだけではなく、街履き用としてもすっかり市民権を得たアウトドアシューズ。しかし、その使用範囲はオフの日の外出など限定されたシーンでのみ活躍すると思い込んではいませんか？ 実は選び方さえ意識すれば、ビジネスシーンでも大いに使えるアイテムなんです。ビジネスの場においては革靴が“正”とされてはいるものの、機能性が豊富なアウトドアシューズが履けるとし