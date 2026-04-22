昨年、『イイじゃん』『好きすぎて滅！』が大バズりし、『第76回NHK紅白歌合戦』にも初出場を果たしたM!LK。今年9月からはグループ史上最大規模のアリーナツアーの開催を控えており、その勢いは加速していく一方だ。そこで本記事では、人気を集める理由の一つでもあるメンバー個人の魅力にフォーカスし、今後の活動への期待と合わせて深掘りしていきたい。【関連】M!LK、年末年始も大活躍で人気沸騰中！2026年はメンバーそれぞれの