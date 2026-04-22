櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）が表紙を飾る『Ray』2026年6月号（DONUTS）が2026年4月23日（木）に発売される。 【写真】櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、ROIROMが飾った表紙を見る 通常版表紙は櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）。Ray専属モデルへの加入を発表した2025年11月号の初表紙から7ヶ月ぶり2度目のカバーガールに抜擢。レモンイエローのレースドレスにバブみのあるキュートなヘア、目元を中心に入