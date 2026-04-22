佐世保市のハウステンボスに、迫力と興奮の新たなアトラクションが誕生します。 （歌手 高橋洋子さん） 「迎撃要塞都市、ハウステンボス始動！」 22日にオープニングセレモニーが行われたのは、人気アニメ「エヴァンゲリオン」の世界観を楽しめる新アトラクションです。 24日(金)から、ハウステンボスに訪れた人を “興奮の異世界” へいざないます。 （寺田 美穂アナウンサー） 「エヴ