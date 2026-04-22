All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、東京都在住53歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。回答者プロフィール年齢・性別：53歳男性同居家族構成：本人、妻（55歳）、息子（20歳）居住地：東京都住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：正社員世帯年収：本人500万円、妻100万円現預金：800万円リスク資産：0円「将来のために、みずほ銀行のスーパー定期に30万円」現預金