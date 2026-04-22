元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは4月21日、自身のInstagramを更新。眼鏡を掛けたプライベートショットを公開しました。【写真】木下優樹菜の眼鏡姿「国内最大規模の旗艦店Openだよ」木下さんは「新宿に国内最大規模の旗艦店Openだよ」「JINS大愛用者なので嬉しいひと足お先に失礼しますな日でシタ」などとつづり、3枚の画像と6枚の写真を投稿。友人とのプライベートショットです。眼鏡を掛けており、とても似合