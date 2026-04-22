「リポビタンゼリー」大正製薬は、「リポビタンゼリー」（清涼飲料水〈ゼリー飲料〉）を、凍らせてもおいしく食べられる設計にリニューアルし、4月22日から順次発売する。朝は時間が限られる中で食事が簡単になりがちなほか、夏場は暑さにより食欲が低下することもある。こうした背景のもと、同社はエネルギーや水分・塩分が摂取でき“凍らせてもおいしいゼリー飲料”という新たな選択肢を提案する。製品リニューアルのポイントと