アメリカのトランプ大統領は、イランとの停戦を延長すると表明しました。ホルムズ海峡開放の見通しが立たず、国内への影響が今後も続くことになりそうです。■イランへの海上封鎖続ける米国アメリカ軍が新たに公開した映像には、ヘリコプターが国籍不明の石油タンカーに近づき、数十名の兵士が降り立つ様子が映っています。イランに関連する船舶への立ち入り検査を実施したということです。貨物などのデータを分析している調査会社