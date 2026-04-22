ユニクロは、ロマンティックなムードを纏う、新しいLifeWear「UNIQLO and Cecilie Bahnsen（ユニクロ アンド セシリー バンセン）」の今年春夏コレクションを、5月22日から発売する。繊細でロマンティックなドレスやブラウスを日常に提案するスタイルが、世界で注目を集めるコペンハーゲン発のブランド、セシリー バンセン。“Shapes of Poetry”というコンセプトのもと、セシリー バンセンの洗練されたデザインと温かみのあるクラ