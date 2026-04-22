４月２３日（木）の近畿地方は、広い範囲で朝から晩まで雨が降るでしょう。特に午後は雨脚の激しくなる所もありそうです。 前線を伴った低気圧が、西日本の南岸を進む見込みです。この影響で、近畿地方は全域で雨が降るでしょう。 明け方から雨が降りだし、通勤通学の時間帯には傘の出番の所が多くなりそうです。雨の中心は昼過ぎから夕方の見込みで、南部では激しく降るおそれがあります。 雨がやむのは夜遅くになって